وزير الرى: استخدام الرى الذكى زاد إنتاجية الفدان بنسبة 30%

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، أنه هناك حساسات يتم وضعها داخل التربة فى الأراضى الزراعية ومن ثم يقيس مستوى الرطوبة داخل التربة فى الأراضى الزراعية وذلك من خلال منظومة الرى الحديث.

وأضاف وزير الرى أن الانتاجية زادت بنسبة 30%؜ بسبب منظومة الرى الحديث، جاء خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام اليوم بمقر وزارة الرى والموارد المائية

وأعلنت وزارة الرى أن هناك مليون و200 فدان تحولوا لنظام الرى الحديث حتى الان وهذا الامر زاد من تحسن نوعية الانتاج وجودته وليس فقط زيادة الانتاجية.

بدوره عرض الحاج محمد -أحد المزارعين - تجربته فى التعامل بمنظومة الرى الحديثة مؤكدا أن هناك فارق كبير فى التعامل والفائدة للفلاحين قبل وبعد تطوير منظومة الرى الحديثة.

ولفت إلى أن هناك زيادة فى عدد النباتات والشتلات المزروعة بسبب استخدام منظومة الرى الحديثة فى الزراعة.

واوضح أن هناك حساسات داخل التربة تقيس مستوى الرطوبة وحاجة الأراضى لمياه الرى كما أن هذا النظام وفر كثير من نفقات الرى، كما أن هناك ابليكشن خاص لقراءة الرطوبة فى التربة لافتا إلى أن الانتاجية تزيد قرابة ٦ طن فى الفدان الواحد.

وأوضح، أن الفدان الواحد المزروع بالبطاطس على سبيل المثال كان ينتج من خلال نظام الرى القديم 17 طنا إلى 20 طن بطاطس وعندما تحولنا لمنظومة الرى الحديثة "الرى الذكى" أنتج الفدان حوالى 26 طنا من البطاطس.