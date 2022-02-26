شكرا لقرائتكم خبر عن سياح أوكرانيا يقدمون الشكر لمصر على استضافتهم بعد غلق المجال الجوى.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث تلفزيون ”الخليج 365”، اليوم السبت، فيديو مباشر من أحد فنادق الغردقة، مع مجموعة من السياح الأوكرانيين المقيمين في الغردقة، والذين صدر قرار من وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية باستضافتهم في الفنادق لعدم إمكانيتهم من العودة لبلادهم بعد غلق المجال الجوي الأوكراني بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا .

وقدم السياح الشكر لمصر على استضافتهم في الفنادق بعد صدور قرار بإقامتهم وتقديم الخدمات لهم بعد غلق المجال الجوى الأوكراني، مؤكدين على أنهم يتابعون بشكل دوري ما يحدث في بلادهم من أسرهم هناك، وأنهم يشعرون بوجودهم في مصر أنهم في بلادهم دون أدنى مشكلات .

وتابعوا: أنهم يقدرون تعاطف الشعب المصري معهم ومواساتهم على ما يحدث في بلادهم، وأن تواجدهم في مصر يعد أفضل بكثير من الأوكرانيين المتواجدين في الدول الأخرى، حيث إن مصر من الدول القليلة التي أعلنت استضافة المواطنين الأوكرانيين غير القادرين على السفر .

فيما أكدت إحدى الأوكرانيات أن أولادها متواجدين في أوكرانيا وتتابع معهم ما يحدث بكل دقة، ويرسلون لهم فيديوهات وصور لما يحدث في المدن الأوكرانية في ذلك التوقيت .

كان قد عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعا ضم قيادات الوزارة، لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وممثلى وزارة الخارجية، ووزارة الطيران المدني، والأجهزة المعنية، وممثلو القطاع السياحي من الغرف السياحية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف السائحين الموجودين بمصر من الجنسيات التي تأثرت دولهم بالمستجدات في حركة الطيران الدولي، وتم التأكيد على استمرار إقامتهم بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لضيوفنا من السائحين من مختلف دول العالم.







