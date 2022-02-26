إسناد المهمة للهيئة الهندسية.. تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وحصل الخليج 365 على نص الكتاب الدوري والذي جاء فيه أنه نظرا للبطء الشديد في أعمال الفحص من قبل اللجان الفنية والذي كان له انعكاسات سلبية على جهود المحافظات في ملف التصالح نظرا لتعطل مصالح المواطنين وضياع حقوق الدولة لدى المخالفين، فيرجى حيث المواطنين على استكمال مستندات التصالح واستكمال الملفات بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والمدن (بانرات - شاشات المراكز التكنولوجية -- غيرها) وقيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.

ونص الكتاب الدوري أيضا على أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه إلى المركز التكنولوجي والذي يتولى إرساله للجنة الفنية التابعة للهيئة الهندسية حيث ستتولى المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أو رفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجي لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض.

وفي حالة القبول يتم اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة التصالح وفقا للقانون ومنح المواطن نموذج 10.​