أسعار القمح.. برلماني يسأل الحكومة عن إجراءات تفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه يعتزم التقدم بطلب مناقشة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتساءل فيه عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية على مصر بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا؛ خصوصاً أنه لا أحد يعلم متى سينتهى الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، وهل سيظل محدوداً أم ستتداخل فيه أطراف أخرى.

وأضاف الصالحي، في بيان، اليوم السبت، أن جميع الاحتمالات واردة وقابلة للتطور، معرباً عن ثقته التامة في حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرة القيادة السياسية على تقدير الموقف الاستراتيجي بعمق ووعي لاتخاذ المواقف والقرارات التي تراعي مصالح الوطن وتفهم تشابكات العلاقات الدولية جيدًا.

وأوضح النائب: هناك بعض التداعيات التي ستؤثر على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي، وفي الفترة المقبلة من جراء هذه الحرب؛ خصوصًا أنه من المعروف أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على 29% من إنتاج القمح عالميًّا، وهو أهم سلعة استراتيجية على مستوى العالم كله، كما أنه من المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما مصدر القمح الأساسي لمصر وما زالت مصر تحتاج نحو ٤٠٪ من احتياجاتنا السنوية للقمح. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

وقال الصالحي إن توقف شحن القمح سيؤدي إلى العديد من الآثار السلبية في مقدمتها تزايد أسعار القمح بشكل كبير وجنوني، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن هذا الملف، وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن أبنائنا من الطلاب المصريين الدارسين داخل أوكرانيا.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع السياح داخل مصر حالياً من أوكرانيا وروسيا، وكيفية تعويض الرحلات السياحية التي ربما تتوقف خصوصاً من أوكرانيا بعد غلق المجال الجوي الأوكراني، مطالباً بالبحث عن البدائل لجذب المزيد من السياح الأجانب إلى مصر خلال هذه المرحلة.