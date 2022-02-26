إحالة أوراق فني هندسي في اتهامه بتصنيع المفرقعات لمفتي الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إحالة أوراق فني هندسي، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامه، في إعادة اجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، في اتهامه بتصنيع المفرقعات.

وحددت المحكمة جلسة 31 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة