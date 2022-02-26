الداخلية X أسبوع.. غلق 4764 محلًا مخالفًا و52 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط6413 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1213 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 6106 أرجيلة، وغلق 4764 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 52071 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 51761 شخصًا، واتخاذ الاجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال 310 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.