محكمة النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح و15 أخرين بقوائم الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين نواب رئيس المحكمة علي حسانين، وعادل عمارة، وأحمد أمين وهشام الجندي، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021، والذي قضي بإدراج کلا من:

عبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير مصطفي، و هاني هاشم الديب، وحسين يوسف محمد، ومحمد سيد علي، وضياء غازي، ومها سالم عزام.

كما أيدت المحكمة إدارج، لطفي السيد علي، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وعمرو فهمي خطاب، وعمرو محمد الحلو، ومعاذ نجاح الشرقاوي، وأدهم قدري مطاوع، علي قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية.

وأيدت محكمة النقض، القرار الذي تم الطعن عليه من عبد المنعم أبو الفتوح وستة آخرين من الصادر الحكم الجنائي عليهم.