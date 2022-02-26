شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس السيسي كلفنا بإحياء القيم المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: "الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفنا بإحياء القيم المجتمعية فى المجتمع المصرى من خلال برنامج وعى والقوى الناعمة فى المجتمع المصرى، والتركيز على الحوار المجتمع، والرئيس وجه بالتركيز على برنامج وعى"، قائلة: «الوعى يقود أمم، ونتمنى تنظيم الوعى وقياس أثره ويعكس نفسه على بيئة أقل فى الادمان والتعاطى وأقل فى الهجرة في. الشرعية، والوعى هو المحرك لكل المجتمعات ».

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة أسوان والمشاركة فى اللقاء السنوى لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، ولقاءها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذى، وبالجمعيات الشريكة فى برنامجى «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعى حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعى الإيجابى فى كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التى تؤثر على سير التنمية.