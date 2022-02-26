شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الرئيس السيسي وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري، على نفقة الدولة.

وأضاف "زكى"، في تصريحات لـ"الخليج 365": باسمي وباسم جموع الفنانين المصريين، نتقدم بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه سيادته بعلاج الفنان الكبير سمير صبري علي نفقة الدولة، وهو ما يؤكد تقدير القيادة السياسية للفن والفنان المصري.

وكان الفنان سمير صبري، علق عن حالته الصحية، قائلا: "سأجرى عملية دقيقة فى القلب، وبقالى سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوى".

وتابع سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية": "ادعيلى أمُر بالأزمة اللى أنا فيها دى، عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبى وساعدونى فى علاجى، فى المستشفى جايبنلى دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبى عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرنى أرد قد ربع من اللى انت هتعمله".

واستكمل سمير صبرى: "بيزورنى كل ما يخطر على بالك، وإيمى ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا فى المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك منى يا عمرو الله يخليك".

واستطرد الفنان سمير صبري: "عاوزك تدعيلى فى صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسى رجع مصر للعالم كله".