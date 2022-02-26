غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ظهور شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 04 .