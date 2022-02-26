شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود أزمة فى توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، مُشددةً على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم بمختلف المحافظات، حيث يوجد فائضاً من جميع أنواع اللقاحات وصل إلى أكثر من 75 مليون جرعة، مُشيرةً إلى وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها، مُوضحةً أنه تم استخدام 2مليون و300 ألف جرعة لتطعيم طلاب المدارس، مُناشدةً كافة أولياء الأمور وأسر الطلاب بضرورة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح.

بشاير الصيف.. افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة "صور"

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة معرض زهور الربيع فى دورته الـ 89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بمشاركة أكثر من 240 عارضا.

الصحة الأوكرانية: 193 قتيلا مدنيا بينهم 3 أطفال خلال 3 أيام من القتال

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، عن مقتل 193 قتيلا من المدنيين بينهم 3 أطفال في معارك خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى إصابة 1115 شخصا، ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي

رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق وإلزامها برد مبلغ 894 ألف جنيه

قضت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، برفض الدعوى الأصلية المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وإلزام ابنة الفنان بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع إلزام المدعى برد مبلغ 894 ألف جنيه.

الدفاع الروسية: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتعامل مع أى تعد على الأرض الزراعية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديوكونفرانس من مقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وشهد اللقاء متابعة تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن، وتعزيز التنسيق بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن برنامج تطوير الريف المصرى .

موعد مباراة الأهلى وصن داونز اليوم السبت 26 / 2 / 2022 بدوري الأبطال

يستضيف فريق الاهلى نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الأهلى وصن دوانز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال وبطل جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره الزمالك مساء اليوم فى مباراة صعبة على الفريقين، خاصة بعد سقوط الأبيض فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا

تقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

حبس مشرفين بدار رعاية 10 سنوات بتهمة الإهمال فى وفاة طفل من ذى الهمم

قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف بمعاقبة مشرفين دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة بالحبس 10 سنوات، بتهمة الإهمال في رعاية طفل من ذوى الهمم والتسبب في وفاته وإدارة منشأة بدون ترخيص، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين 500 ألف جنيه، ونشر الحكم بإحدى الوسائل الالكترونية على نفقة المتهمين، وغلق مقر الدار، وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط.

إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم ترتيب مصر فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى إفريقيا حسب تقرير شركة أوكلا العالمية، حيث يأتى ذلك نتيجة لجهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ لافتا إلى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى؛ موضحا أنه فى إطار بناء مصر الرقمية والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل فقد تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

انطلاق صافرات الإنذار فى كييف واشتباكات ببعض شوارع العاصمة الأوكرانية

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، انطلاق صافرات الإنذار في كييف واشتباكات في بعض شوارع العاصمة الأوكرانية

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وزير التعليم العالى: 3220 طالب بجامعات أوكرانيا وخلية عمل لمتابعتهم

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت مؤتمر صحفي بكلية الآداب جامعة القاهرة حول انتظام العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامى 2021 / 2022.

وتابع وزير التعليم العالى حديثه عن طلاب مصر بأوكرانيا، موضحا أن الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنية و الملحق الثقافي بأوكرانيا لمتابعة اوضاع الطلاب المصريين هناك، لافتا إلى أن هناك تواصل مع الطلاب المصريين في اوكرانيا، مشيرا الي ان 3220 طالب سجلوا عبر المنصة ادرس في مصر تحت الإشراف العلمي ، بنسبة تصل ل,90% من إجمالي الطلاب ، غالبيتهم بكليات الطب والقطاع الهندسي، لافتا الي ان العام الجاري سافر مايقرب من 143 طالب ، منوها الي انه جرى التنسيق مع وزارة الهجرة والخارجية و لتواصل مع الجامعات المتواجدين بها للاطمىنان علي الدراسة .

وتابع، أن هناك خلية أزمة مشكلة برئاسة وزير الخارجية والهجرة للاطمئنان علي تنقل الطلاب وخروجهم الأمن من وللي مصر و الحدود والتنسيق حال احتياجهم اي شئ .