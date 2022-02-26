شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة مهمة للراغبين فى التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر كثير من الخريجين الحاصلين على مؤهلات تربوية تفاصيل التقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، نقدم فى التقرير التالى 15 معلومة مهمة عن المسابقة.



ـ إعلان تفاصيل المسابقة خلال شهر مارس المقبل.

ـ سيتم الإعلان عن التخصصات المطلوبة وضوابط وآلية اختيار الفائزين وخطوات التقدم والتدريبات المطلوبة.

ـ التقدم فى المسابقة سيكون إلكترونيا من خلال التنظيم والإدارة.

ـ تم تحديد التخصصات المطلوبة وسيكون التقديم على مستوى المديرية وليست الإدارة.

ـ جار إعداد الامتحان التى يخوضها المتقدمون قبل إعلان نتائج القبول فى المسابقة.

ـ الهدف من المسابقة تقليل أعداد العجز الموجودة فى المدارس بكافة التخصصات.

ـ خلال 5 سنوات سيكون هناك تعيين لـ"150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة.

ـ الأولوية فى الدفعة الأولى من التعيينات والتى تشمل 30 ألف ستكون للعمل فى الصفوف الأولى الأولى بنظام التعليم الجديد.

ـ جاري صياغة إجراءات وتفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 لضمان الشفافية والوضوح دون محسوبية أو وساطة.

ـ الأولوية فى الاختيار لمن تنطق عليهم الشروط وتشمل" نوع التخصص والتقدير العام ودرجة الامتحان والسن.

ـ توزيع المعلمين على المحافظات سيكون وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها.

ـ ربط التقدم فى المسابقة بمحل السكن الموجود فى بطاقة الرقم القومى للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة بحيث يتم العمل بشكل مستمر فى المدرسة التى يتم التعين عليها دون نقل أو ندب.

ـ بداية العمل سيكون بتعاقد ثم يعقبه تعيين بعد مرور المعلم بالمراحل التى يتطلبها التعيين من حصوله على شهادة الصلاحية والتدريبات المطلوبة.

ـ الجميع له حق التقدم طالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة سواء من سبق التعاقد معهم وهم الـ" 36 ألف معلم أو غيرهم.

ـ جميع مراحل مسابقة 30 ألف معلم ستكون إلكترونية والاختيار إلكترونى دون تدخل عنصر بشرى.