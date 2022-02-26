شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ورئيس جامعة حلوان يفتتحان المؤتمر الدولى لكلية السياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة فعاليات المؤتمر الدولى للكلية والذى أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة السياحة والآثار، بحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان، الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ومساعدى وزير السياحة والآثار وعدد من المتخصصين، الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر والمستشار الثقافى الايطالى فى مصر وعدد كبير من الباحثين.

وعقدت فعاليات افتتاح المؤتمر فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واليوم الثانى والثالث بفندق كلية السياحة والفنادق، بهدف المساهمة فى تعزيز مهارات الباحثين والطلاب فى المجالات المختلفة، ومن أجل التواصل مع القيادات العلمية لتبادل الخبرات، وخاصةً فى ظل اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب والبحث العلمى.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بإجراء الأبحاث العلميه فى مجال الرقمنة فى السياحة والضيافة، وهو الأمر الذى يمثل نقطة تحول هامة فى الأداء وتقديم الخدمة لمجاراة العصر الحديث، بالإضافة إلى مناقشة آليات ربط والتقاء أفكار وتوجهات سوق العمل بأفكار الأكاديميين مما يولد نتائج ومقترحات وآليات أداء تطبيقية لمواكبة العصر الحديث ما يفيد كلا الجانبين فى أدائه، وكذلك إفادة الباحثين والدارسين المصريين والأجانب باستنباط أفكار تمثل موضوعات لرسائل وأبحاث علميه تواجه مشكلات ومعوقات صناعة السياحة والضيافة فى مصر، وتبادل الخبرات العلمية بين المدارس الأكاديمية المختلفة فى مصر ودول العالم.

ويشارك فى المؤتمر 10 دول بخلاف مصر وذلك فى سابقة أمر لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر وهم ألمانيا، المملكة المتحدة، ايرلندا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الهند، روسيا، فرنسا، السعوديه، ليبيا.

وفى ختام فعاليات حفل افتتاح المؤتمر أهدت الدكتورة سهى عبد الوهاب الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة درع المؤتمر، كما أهدى الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار درع المؤتمر تقديرا لهم.