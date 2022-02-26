سلطات مطار "دبلن" ترحب بتشغيل خط مصر للطيران الجديد إلى أيرلندا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران فيى بيان لها اليوم السبت جاء فيه أعربت سلطات مطار " دبلن " بأيرلندا عن ترحيبها بإعلان مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمى عن تشغيل خط جديد يربط بين مدينتى " دبلن " و" القاهرة " اعتبارا من 2 يونيه المقبل بمعدل أربع رحلات أسبوعيا وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطيران للتوسع فى شبكتها الجوية التى تمتد إلى أكثر من 75 نقطة حول العالم.

وقال فينسنت هاريسون المدير الإدارى لمطار دبلن إننا سنعمل بالتعاون مع مصر للطيران على تعزيز الخط الجديد والذى يشهد إقبالا من قبل رجال الأعمال، والسائحين مؤكدا ترحيب سلطات مطار دبلن بشركة مصر للطيران والربط المباشر مع مطار القاهرة حيث تعد القاهرة واحدة من أفضل مدن العالم،

وصرح الكابتن عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن تشغيل خط جديد ببن مصر وأيرلندا يتيح للمسافرين الوصول إلى المزيد من النقاط عبر شبكة مصر للطيران فى الشرق الأوسط وأفريقيا على متن أحدث الطرازات A320 NEO والتى تسع لعدد 16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال و126 مقعد بالدرجة السياحية والمزودة بخدمة Wi-Fi وخدمة التجوال على متن الطائرة ".

وأضاف الكابتن عمرو نبيل أن موقع أيرلندا المهم فى غرب أوروبا يجعل مطار دبلن مركزًا استراتيجيًا للمسافرين إلى كل الوجهات السياحية فى مصر بالإضافة إلى شبكة مصر للطيران التى تصل إلى أكثر من 40 وجهة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فقط وسيتم إضافة المزيد من الوجهات قريبًا.

ومن جانبهما رحب كل من السفير خالد ثروت سفير مصر فى أيرلندا والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة بتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران بين القاهرة ودبلن بما يسهم فى تسهيل سفر الجاليتين المصرية والعربية فى أيرلندا، وتنشيط حركة السياحة وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

ومن المقرر تشغيل أربع رحلات أسبوعيًا بين القاهرة ودبلن أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد.