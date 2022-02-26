حديقة الأورمان من أكبر الحدائق النباتية فى العالم وتضم 1200 تنوع نباتى

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجراف، استعرض خلاله ابرز المعلومات الخاصة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، والتى نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فيها معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 89، والذى افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت.

وتتبع حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، الإدارة المركزية للتشجير، التابع لقطاع الإرشاد الزراعي.

وأشار الإنفوجراف إلى أن حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم انشائها عام 1875م فى عهد الخديوى إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التى ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتى تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمى، والتى تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحارى مصر.

كذلك قسم تبادل البذور، والذى يشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية، كذلك بها قسم الرسم والتصميم، والذى يختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق سواء المنزلية أو للهيئات، فضلا عن حديقة النباتات الصبارية والعصارية على مساحة 1.5 فدان تحتوى على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتى تم جمعها من أنحاء العالم.

وبحديقة الأورمان أيضا البركة المائية، المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد، البالغ مساحتها 2 فدان تضم العديد من سلالات الورود المختلفة، كذلك الصوبة الزجاجية، والتى تستخدم فى إكثار النباتات بالحديقة وتربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.