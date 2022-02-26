شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الواعظات إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم السبت، بواعظات الأوقاف المعينات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للوقوف على آخر المستجدات فى عملهن الدعوى، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تفعيل دور الواعظات الدعوى ومتابعة المستجدات الدعوية.

وخلال اللقاء أكد جمعة، أن هدف الاجتماع هو إتاحة المجال والاستفادة بخبرات وكفاءات الواعظات اللاتى لديهن استعداد للمشاركة على نطاق أوسع، فالواعظات إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، حيث حققت تجربة وزارة الأوقاف بالاستفادة من الواعظات المعينات والمتطوعات انطلاقة كبيرة، وكان لهن دور شديد التميز ميدانيًا وفى المحافل العامة، وكان لهن مشاركة متميزة بمؤتمر "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى " بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث عقدت لهن جلسة مستقلة حازت على ثناء الجميع لما شهدوه من تميز لواعظات الأوقاف المصرية من خلال مشاركاتهن ، كما كان لهن دور متميز بالمشاركة فى عدد من القوافل التى نظمت داخل مصر وخارجها.

وأشار جمعة، إلى أن الوزارة تشجع التميز العلمى وتوفر منح ماجستير للأئمة والواعظات حيث بلغ إجمالى الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمى ( 674 ) إمامًا، كما بلغ إجمالى الحاصلين على الماجستير من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمى ( 1644 ) إمامًا، وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمى ( 2163 ) إمامًا، وبلغ إجمالى عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير ( 865 ) إمامًا فى حين بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه ( 13 ) واعظة، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 15 ) واعظة، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمى ( 26 ) إداريًّا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمى ( 105 ) إداريًّا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمى ( 53 ) إداريًّا، وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين (40 ) إداريًّا.

كما تتيح الوزارة للراغبين إمكانية التسجيل بالدراسات العليا فى عدد من الجامعات للراغبات من الواعظات من خلال البروتوكولات التى تم توقيعها مع الجامعات المصرية ، مع تمييز الكفاءات من جميع العاملين بالأوقاف ، وكل من شارك ونجح فى مسابقة القراءة الحرة من الأئمة والواعظات المتميزين، مشيرًا إلى ضرورة تفاعل الواعظة مع مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الصفحات الدعوية لهن ، حيث إن الدعوة عن طريق مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى قد آتت ثمرتها ، وبخاصة خلال أزمة كورونا ، حيث قامت وزارة الأوقاف بتكثيف النشر الإلكترونى من خلال 32 موقعًا وصفحة وقناة .

كما أكد وزير الأوقاف، إلى إتاحة مصليات السيدات بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك بإشراف الواعظات بالتنسيق بين الديوان العام والمديريات ، مع مشاركتهن فى تفعيل مبادرتى "حق الطفل" ، و"سكن ومودة" بملحقات المساجد ، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد معسكر للواعظات المعينات خلال الفترة من الخميس 24/ 3/ 2022م حتى يوم الأحد 27/ 3/ 2022م ، مع توزيع الإصدار الثانى من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير والتى تشتمل على 15 كتابًا ، مع إعدادهن ملخصًا عن السلسلة ، وعقد مناقشة عامة حول مضمون هذه الكتب أثناء معسكر أبى بكر الصديق القادم بالإسكندرية.

كما وجه وزير الأوقاف، إلى ضرورة الاستفادة بكفاءات الواعظات بجميع قطاعات وزارة الأوقاف كإدارة البر ، وبحوث الدعوة والإفتاء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والمركز الإعلامي.