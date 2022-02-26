شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الآياتا: قطاع الطيران المصرى حقق طفرة كبيرة برغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور جهاد الفقير المدير الإقليمى لإدارة السلامة ومحمد لطفى المدير الاقليمى لمنطقة شمال أفريقيا بالأياتا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ومنظمة "الأياتا" كما تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى فى مصر والمنطقة فى ضوء تأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوى وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات.

وخلال اللقاء ثمن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوى الذى يضم نحو 290 شركة طيران حول العالم تمثل 83 % من حركة النقل الجوى العالمى فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر وبخاصة بعد التأثير الكبير على حركة النقل الجوى العالمى خلال الجائحة.

وأكد وزير الطيران على أن هذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والاتحاد الدولى للنقل الجوى وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم.

ومن جانبه، أشاد كامل العوضى نائب رئيس الاياتا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى مشيرا إلى أن ما شهده قطاع الطيران المدنى المصرى من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث برغم تحديات جائحة كورونا يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة عالمية.

وأكد العوضى أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة.