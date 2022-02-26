‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها. ‏‎ ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيه . ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎يوسفي سكرى 7 جنيه برتقال بصرة 7 جنيه برتقال بلدى 5 جنيه الفراولة 13 جنيه

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وانخفاض الطماطم لـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية