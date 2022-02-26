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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وانخفاض الطماطم لـ 5 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها.
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‏- بلح بارحى 34 جنيه
‏‎- البسلة 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‏‎- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيه .
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎يوسفي سكرى 7 جنيه
برتقال بصرة 7 جنيه
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 13 جنيه

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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