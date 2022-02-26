شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 2.5 مليار جنيه تمويلا للجمعيات من خارج مصر فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 35 ألف جمعية، سجلت فى منظومة توفيق الأوضاع، لافتة إلى أن منها 11% مؤسسات، وحوالى 8% اتحاد، ونسبة كبيرة من الجمعيات التى سجلت من الصعيد 41% وهناك 16% من محافظات القناة سجلت بمنظومة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية للمشاركة المجتمعية.

وأكدت أن منح الجمعيات من خارج مصر تقرب من 2.5 مليار جنيه، كما أن هناك نسبة كبيرة من التسجيل على الريف والتسجيل تم مده عاما آخر لإعطاء أكبر قدر ممكن، كما أن هناك 2700 جمعية جديدة، و40% منها تابعة لحقوق الإنسان، وأصبحت اللغة الحقوقية موجودة بالمجتمع المدنى ، وأكثر الموضوعات التى سجلت حتى الآن تعمل فى الحقوق الاقتصادية ، ثم الأسرة والطفولة ، وحقوق ذوى الاعاقة .

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة أسوان والمشاركة فى اللقاء السنوى لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، ولقائها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية.

وأكدت القباج ، أن أسوان خرج منها أول وثيقة لوقف ختام الإناث فى 2004، مشيرة إلى أن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى ، وهذا اول عام يخصص للمجتمع المدنى وعلينا إثبات أنفسنا ، وأمانة كبيرة لتقديم الدعم والمساعدة ، لإبراز جهود المجتمع المدنى ، والمجتمع المدنى لابد أن يكون ميكانيكى ، وان يكون هناك حراك سريعا ، والحكومة سباقة والمجتمع المدنى لايقل فى كفاءته وفعاليته.