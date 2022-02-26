وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يجلسان فى المدرجات مع الطلاب.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد عثمان الخشت، اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى، داخل كلية الآداب بجامعة القاهرة، وشارك الوزير ورئيس الجامعة فى حضور محاضرة داخل قاعات الكلية .

وأجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، يرافقه، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لافتتاح تجديدات المبنى الأثرى بالكلية .

واستمع كل من، وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة للمحاضرة الملقاة على طلاب قسم الفلسفة.