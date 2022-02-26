شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اتفاق الأزهر والإفتاء والأوقاف لخدمة الإرشاد الزواجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الأفتاء المصرية، إنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بين مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ومعالي وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن المشروع التوعوي المشترك بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، الذي يهدف إلى زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة، ويعالج مشكلاتها، ويعزز تماسكها واستقرارها والمنعقد بتاريخ 22/12/ 2021.

والذي نتج عنه تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة وتنسيق الحوار المجتمعي.

أقامت دار الإفتاء المصرية البرنامج التدريبي على مهارات الإرشاد الزواجي، للباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية وبحضور نخبة متميزة من أئمة وواعظات وزارةالأوقاف المصرية وشمل التدريب المجالات الآتية:

1- التفكير متعدد الرؤى وفاعلية عملية الإرشاد الزواجي) وقام بالتدريب في هذا المجال الأستاذ الدكتور طريف شوقي .

وقد تناولت جلسته التدريبية أهمية التفكير متعدد الرؤى للمرشد الزواجي، وأساليب وفنيات التفكير متعدد الرؤى.

2- ( التوافق الزواجي ) وقام بالتدريب في هذا المجال الدكتور محمد المهدي

و تناولت جلسته التدريبية مفهوم التوافق الزواجي وأنواعه، وأنماط الزيجات، وأنواع الشخصيات

3- (أنماط الشخصيات ) وقامت بالتدريب في هذا المجال الدكتورة رشا الجمل وتناولت جلسته التدريبية أنماط الشخصيات وتأثيرها في العلاقات بين الأزواج ، كما تناولت اختبار ) MBTI ) للتعرف على الشخصية ، وكذلك معايير السعادة.​

4- (الأصول العشرة لدعم التوافق الزواجي) ،وقام بالتدريب في هذا المجال الدكتور عمرو الورداني.

تناولت جلسته التدريبية أصول التي تساعد مقدم خدمة الإرشاد الزواجي في التعامل مع المشكلات الزواجية، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تنتج عن المفاهيم الخاطئة لدى الزوجين عن الحياة الزوجية.