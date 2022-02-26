4 رحلات أسبوعيًّا.. مطار دبلن يرحب بتشغيل خط "مصر للطيران" الجديد إلى أيرلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعربت سلطات مطار "دبلن" بأيرلندا عن ترحيبها بإعلان شركة "مصر للطيران" تشغيل خط جديد يربط بين مدينتَي دبلن والقاهرة، اعتبارً من ٢ يونيو المقبل، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًّا، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في شبكتها الجوية التي تمتد إلى أكثر من ٧٥ نقطة حول العالم .

وقال فينسنت هاريسون، المدير الإداري لمطار دبلن: إننا سنعمل بالتعاون مع "مصر للطيران"، على تعزيز الخط الجديد الذي سيشهد إقبالًا من قِبل رجال الأعمال، والسائحين، مؤكدًا ترحيب سلطات مطار دبلن بشركة "مصر للطيران" والربط المباشر مع مطار القاهرة؛ حيث تعد القاهرة واحدة من أفضل مدن العالم .

وصرح الكابتن عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن تشغيل خط جديد بين مصر وأيرلندا يتيح للمسافرين الوصول إلى المزيد من النقاط عبر شبكة الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا على متن أحدث الطرازات A320 NEO ، والتي تسع لعدد ١٦ مقعدًا بدرجة رجال الأعمال، و١٢٦ مقعدًا بالدرجة السياحية والمزودة بخدمة Wi-Fi وخدمة التجوال على متن الطائرة .

وأضاف نبيل أن موقع أيرلندا المهم في غرب أوروبا يجعل مطار دبلن مركزًا استراتيجيًّا للمسافرين إلى كل الوجهات السياحية في مصر، بالإضافة إلى شبكة "مصر للطيران" التي تصل إلى أكثر من ٤٠ وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا فقط، وستتم إضافة المزيد من الوجهات قريباً .

ورحب كل من السفير خالد ثروت سفير مصر في أيرلندا، والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة، بتشغيل رحلات مباشرة لـ"مصر للطيران" بين القاهرة ودبلن، بما يسهم في تسهيل سفر الجاليتَين المصرية والعربية في أيرلندا، وتنشيط حركة السياحة وزيادة الاستثمارات بين البلدين .

ومن المقرر تشغيل 4 رحلات أسبوعيًّا بين القاهرة ودبلن أيام "الثلاثاء والخميس والسبت والأحد"، ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين القاهرة ودبلن من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com ومكاتب الشركة ووكالات السفر حول العالم.