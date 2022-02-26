"حماية الشواطئ" تكشف خطة مواجهة مشكلات النحر وتأمين الأفراد والمنشآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

كشفت المهندسة غادة بكري، بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة الدولة لمشروعات حماية الشواطئ، وطول السواحل المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حول آخر تطورات قضية المياه، بمقر وزارة الري.

وقالت غادة بكري، خلال كلمتها بالجلسة، إن طول السواحل المصرية يبلغ 3 آلاف كم، موضحة أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تضع تخطيطا شاملا لمشروعات حماية الشواطئ ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لها.

وأضافت أن مشروعات حماية الشواطئ تهدف إلى اكتساب مساحات جديدة من الأراضي للأغراض السياحية، فضلا عن حماية الآثار التاريخية، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية.

وأوضحت غادة بكري أنه يتم تنفيذ أعمال حماية لمصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشكلات النحر والترسيب، لافتة إلى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط.

كما أشارت أيضا إلى مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

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