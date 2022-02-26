سد النهضة.. وزير الري: خطوات استباقية للتعامل مع قضية المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تحركات الدولة بشأن قضية المياه خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول "آخر تطورات قضية المياه" وذلك بمقر وزارة الري، اليوم السبت.

وأكد وزير الري، خلال الجلسة، على أن الدولة تقود تحركات في قطاعات مختلفة خاصة فيما يتعلق بقضية المياه كما أن لديها خطوات استباقية للتعامل مع قضية المياه.

ولفت وزير الري إلى جاهزية الدولة للتعامل مع الملفات المختلفة واتخاذ قرارات وتحركات أمنية وسياسية وقومية.