الإسكان تعلن موعد الطرح الجديد لشقق محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا يوجد طرح حاليا في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وآخر طرح لها كان نهاية العام الماضي.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات لها، أنه يوجد حاليا طرح لشقق الإسكان المتوسط (سكن مصر وجنة ودار مصر)، بالتمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي بفائدة متناقصة 3% و8%.

وتابعت: "سيكون هناك مرحلة جديدة لشقق محدودي الدخل لكن ليس الآن، ستكون بعد انتهاء المرحلة الحالية من الإسكان المتوسط".

وأوضحت أن المشروعات الحالية مختلفة عن بعض من حيث مستوى التشطيب والمشروعات والمدن، لافتة إلى أن شقق سكن مصر الأقل سعرا ثم دار مصر وثم جنة، والاختلاف في التشطيبات والأسعار حتى تتناسب مع أكبر عدد من المتقدمين.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية لشقق متوسطي الدخل يتم تلقي المقدمات وتحميل الأوراق على الموقع الإلكتروني، على أن يبدأ الحجز يوم 15 مارس المقبل.

وأكدت مي عبدالحميد على أن الإقبال كبير على الطرح الحالي، حيث يصل عدد الشقق المطروحة للحجز 7 آلاف، في حين أن من سددوا مقدمات الحجز بلغوا 15 ألفا حتى الآن.