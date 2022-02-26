المرور X أسبوع: ضبط 307 ألف مخالفة ورفع581 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 307555 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 68016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2211 موقف عشوائي، ورفع 581 سيارة، و88 دراجة نارية، في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق، عن المرور على 183 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 659 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات.

وفحص الاشتراطات الصلاحية الفنية لعدد 266 مركبة، وتبين صلاحيتها جميعاً من الناحية الفنية، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3815 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية201 سائق منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.