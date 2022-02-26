ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة المطهرات والزيوت مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والمطهرات كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامه بتصنيع وتعبئة المطهرات غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرح منتجاته للبيع بالأسواق، وبحوزته (3870 لتر من المطهرات "كلور- كحول" داخل براميل بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُعد للتصنيع).

كما أمكن ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الجملة كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) لقيامه بحيازة وعرض مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع مجهولة المصدر للبيع، وبحوزته (357 عبوة من مصنعات اللحوم "سجق – كفتة – بسطرمة – برجر" منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي – 16000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.