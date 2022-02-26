محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لتزوير مستند رسمي وتقديمه للبنك للحصول على قرض بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بالتقدم لمسئولي أحد البنوك طالبة الحصول على قرض شخصي، ومن ضمن المستندات المقدمة منها خطاب مزور منسوب صدوره لإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية باسمها يفيد بأنها مديرة المشتريات بتلك الشركة "على خلاف الحقيقة"، بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولي البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وقيامها بتزوير الخطاب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب"، وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.