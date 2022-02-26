بـ 1.5 مليون جنيه.. ضبط المتهم يعرض أدوية مستوردة مهربة جمركياً عبر "الفيسبوك" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بعرض أدوية مستوردة ومهربة جمركياً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لعرض والإتجار بأدوية مهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها من خلال الصفحة المشار إليها وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وتبين أنه يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة من الخارج داخل حجرة سرية بمسكنه يتخذها كمخزن للاحتفاظ بتلك الأدوية وبتفتيش ذلك المخزن، تم ضبط 1211 عبوة من الأدوية المستوردة، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول الأجنبية حيث يقوم بتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين.

حيث قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لتلك المضبوطات بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.