بزعم توظيفها.. ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على أموال المواطن في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تفسيرهم للعمل بالخارج في الغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغاً من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية يفيد بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره للعمل بالخارج، وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المسئولة عن أحد المعاهد للدراسات الدولية "بدون ترخيص" - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج متخذة من مقر المعهد المشار إليه، وكراً لممارسة نشاطها المؤثم في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل بالخارج وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر المعهد المشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادة منسوب صدورها للمعهد بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم الدورات التدريبية الخاصة بالعمل بالخارج – العديد من الكشوف بأسماء مختلفة راغبي السفر بالخارج – عدد من دفاتر تحصيل نقدية بإجمالي مبالغ مالية ) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.