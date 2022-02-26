الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

كما استقبلت الإدارة عدد من الطلبة والطالبات من جامعة حلوان "مركز التميز للأفراد ذوى الإعاقة"، وتضمنت تلك الفاعلية عقد لقاء ترحيبي بهم، وعقب ذلك تم إصحابهم إلى متحف الإدارة، ولقد قاموا بتوجيه الشكر لقيادات الإدارة لحسن الاستقبال وأشادوا بدورهم في مجابهة مخاطر المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.

وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع وتجهض طموحات شبابه.