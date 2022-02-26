تقدر بـ13 مليون.. ضبط أسطورة تصنيع الحشيش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، لتصنيع مخدري "الآيس- الحشيش الصناعي".

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الجيزة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، ورصد محاولته إعداد معمل بمسكنه لتجهيز وإنتاج تلك المواد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البودر "الحشيش الصناعي"، وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الاستروكس، وزنت 6 كيلو جرام – كمية من عجينة مخدر البودر وزنت 7 كيلو جرام – كمية من عجينة مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص لمخدر الترامادول - عدد من الأمبولات المؤثرة لعقاري "كيتامين – إيفيدرين" – 2 برطمان بداخلهما "كمية لعقار الإيفيدرين – عجينة مخدر الآيس"- كولمن بداخله عجينه مخدر الآيس – أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع – المواد الخام الخاصة بالتصنيع –مبلغ مالي – 2 هاتف محمول - تابلت).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، واستخدامه للأدوات والمعدات المضبوطة لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهاتفين والتابلت للاتصال بعملائه، كما أقر بأن المواد الكيميائية والخامات المضبوطة تستخدم في تصنيع مخدري (الآيس - البودر)، وأنه تحصل على طريقة تصنيع المخدرين عن طريق مواقع الإنترنت.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 13.000.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.