سقوط مزوري المستندات الرسمية في قبضة الأمن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بين المواطنين.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (صاحب مكتبة كائنة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير شهادات التحليل الخاصة بفيروس كورونا، وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من المكتبة الخاصة به وكراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وبتفتيش المكتبة المشار إليها، تم ضبط (6 شهادات تحاليل فيروس كورونا "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لذات الجهة" – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – هاتف محمول – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – 3 طابعات – 3 ماسح ضوئي)، وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط فنياً تبين أنه محمل بــ (عدد من المحررات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهات "معدة للتزوير" )، وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير تلك المحررات وترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية) .

وعقب تقنين الإجراءات وبإرشاد المتهم الأول أمكن ضبط المتهم الثاني، وبتفتيش مسكن الأخير تم ضبط (11 شهادة تحليل مسافر بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة –جهاز "لاب توب "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من نماذج المحررات والمستندات المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية وخاصة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهات" – طابعة – ماسح ضوئي – 5 زجاجات أحبار ألوان مختلفة – 2 هاتف محمول مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي ).

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية باستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، وترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبلغ مالي بالاشتراك مع المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.