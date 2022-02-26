شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب بتحب مصر تشارك بمعرض زهور الربيع من خلال جناح شباب قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مؤسسة شباب بتحب مصر في معرض زهور الربيع فى دورته الـ89 فى حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة بجناح تم تخصيصه من قبل وزارة الزراعة تحت شعار جناح " شباب قمة المناخ". وبهذا يتجدد الجناح مرة أخرى بعد مشاركة المؤسسة فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصرّحت المؤسسة، بأن الجناح يتناول عدة موضوعات، تتمثل بعضها فى الجانب التوعوي وهدفه توعية زوار معرض زهور الربيع بقمة المناخ التى ستعقد في نهاية العام الجاري فى مدينة شرم الشيخ وأهمية المحافظة على البيئة والقيام بأنشطة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال شرح بعض المعلومات المبسطة. كما تشارك المؤسسة بمجموعة كبيرة من الحرف اليدوية التى تعبّر عن التراث المصري من محافظات حلايب وشلاتين والنوبة وأسوان وسيوة والوادى الجديد والمحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء بهدف دعم الحرف اليدوية والتقليدية وتشجيع المرأة المعيلة.

وتأتي مشاركة المؤسسة فى هذا المعرض للعام التاسع لها على التوالي من خلال جناح تخصصه وزارة الزراعة للمؤسسة لعرض تلك المشغولات اليدوية التى بدأت عام 2014 ومازالت ممتدة حتى الآن. وتعتبر هذه المشاركة جزء من الدور المجتمعى التى تقوم به المؤسسة فى قيادة المجتمع المدني نحو قمة المناخ والتعريف بها. وتتوجه المؤسسة بخالص الشكر لوزير الزراعة على تخصيص مساحة للمؤسسة للقيام بالأنشطة الترويجية.