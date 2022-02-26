شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: 1000 مشارك فى أسبوع الابتكار الأورومتوسطى فى المياه والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم تقريراً حول أسبوع الأبتكار علي مدار 4 أيام تحت عنوان "تمهيد الطريق لريادة الأعمال"، والذي تلقاه من الدكتور عمرو رضوان، مدير وحدة البحوث ودعم الابتكار، وتأتي مشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون المبرم بينها وبين مشروع NEX-LABS ومشروع PHEMAC حول ريادة الأعمال ودعم الابتكار فى مجال الطاقة والمياه والغذاء بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في تونس.

وأشار التقرير، إلي أن المؤتمر كان فرصة فاعلة لتكوين الشراكات وفتح فرص تعاون ونمو جديدة عبر المنطقة الأورومتوسطية، وضم الحدث مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال ركن رواد الأعمال لمناقشة الأفكار الجديدة والمبتكرة ذات العائد الاقتصادى والعلمى فى مجالات المياه والطاقة والغذاء، والتواصل مع النظراء والمهتمين المعنيين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية، حيث حضر هذا الحدث أكثر من 1000 مشارك من دول البحر الأبيض المتوسط، وكان هناك عرض للمنتجات والخدمات والأفكار المبتكرة من خلال المعرض الافتراضي.

ولفت التقرير إلي ما تناولته الجلسات في اليوم الأول من التركيز علي زيادة الوعي الاجتماعي بالقيمة المضافة في بحوث ابتكار المياه والطاقة والغذاء؛ وكذلك تشجيع القطاع الخاص على استيعاب نتائج مشاريع WEF Nexus لضمان إدماج النتائج السابقة ذات الصلة في مجال الابتكار؛ كما ضمت الجلسات الداخلية مجموعة من المسئولين عن برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال، وممثلي تقييم البحوث، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وخبراء حقوق الملكية الفكرية، وأسهمت الجلسات في تجميع الخبرات من مختلف المشاريع والمنصات الممولة من أجل تحديد التحديات والفرص التى تواجه مجالات المياه والطاقة والغذاء؛ وكذلك الوصول إلي أفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والإقليمي لدعم مخرجات البحوث باستخدام المنصات الإلكترونية.

كما تم خلال اليوم الثاني عرض 12 مشروعًا ممولا من الاتحاد الأوروبي و 16 عرضًا لمجموعة من مبتكرى المشروعات، وركزت أحداث اليوم الثالث على الخروج بتوصيات وتقديم المشوري العامة حول كيفية استخدام التمويل الجماعي لدعم تكنولوجيات أو حلول مبتكرة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.

وفى ركن رواد الأعمال، كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو تقديم حلول ملموسة ملهمة لمشكلة توسيع نطاق الأعمال ودخولها إلى الأسواق بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين هم في مرحلة اختبار النماذج الأولية/السوق، وقد تم التغلب على العقبات من خلال الشراكات والتعاون مع المؤسسات، كما ناقش ممثلو عالم الاستثمار دور رجال الأعمال في مساعدة رواد الأعمال فى التغلب على تلك الصعوبات مثل سبل الإدارة والوصول إلى السوق.

وفى ختام المؤتمر، اجتمع الباحثون والمبتكرون والمستثمرون، ورجال الصناعة والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لمناقشة القيود والحواجز التي يواجهها متدربى الشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط للتعرف على تحديات المياه والطاقة والغذاء، وتقييم تلك التكنولوجيا وحمايتها وكيفية تسويقها وإنشاء مختبرات المعيشة المفتوحة كحل لمواجهة هذه التحديات.

وضم الحدث حوالي 200 أكاديمي وباحث فى مجال المياه والطاقة والغذاء ومجموعة من مؤسسات التمويل والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في اجتماع واحد للتشبيك والتواصل، وضم المعرض الافتراضي 32 عارضاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة و37 عارضا في مساحة معرض الابتكار.