شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 3220 طالب بجامعات أوكرانيا وخلية عمل لمتابعتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت مؤتمر صحفي بكلية الآداب جامعة القاهرة حول انتظام العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامى 2021 / 2022.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن هناك انتظام فى الفصل الدراسى الثانى وفقا الخريطة الزمنية وهناك متابعة دورية بانتظام بالمئة التعليمية على مستوى الجامعات مشيرا إلى أن هناك التزام بالحرعة التنشيطية للقاح كورونا بالجامعات .

وتابع وزير التعليم العالى حديثه عن طلاب مصر بأوكرانيا، موضحا أن الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنية و الملحق الثقافي بأوكرانيا لمتابعة اوضاع الطلاب المصريين هناك، لافتا إلى أن هناك تواصل مع الطلاب المصريين في اوكرانيا، مشيرا الي ان 3220 طالب سجلوا عبر المنصة ادرس في مصر تحت الإشراف العلمي ، بنسبة تصل ل,90% من إجمالي الطلاب ، غالبيتهم بكليات الطب والقطاع الهندسي، لافتا الي ان العام الجاري سافر مايقرب من 143 طالب ، منوها الي انه جرى التنسيق مع وزارة الهجرة والخارجية و لتواصل مع الجامعات المتواجدين بها للاطمىنان علي الدراسة .

وتابع، أن هناك خلية أزمة مشكلة برئاسة وزير الخارجية والهجرة للاطمئنان علي تنقل الطلاب وخروجهم الأمن من وللي مصر و الحدود والتنسيق حال احتياجهم اي شئ .