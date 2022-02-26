شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأوكرانية: 193 قتيلا مدنيا بينهم 3 أطفال خلال 3 أيام من القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، عن مقتل 193 قتيلا من المدنيين بينهم 3 أطفال في معارك خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى إصابة 1115 شخصا، ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، صورة وفيديو لآثار القصف الصاروخي الروسي الذى أستهدف الأحياء السكنية بالعاصمة كييف، وأسفر عن إصابات عدة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن "القوات الروسية ارتكبت جريمة حرب أخرى ضد السكان المدنيين في أوكرانيا بقصف مبنى سكني".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على مدينة مليتوبول، كما دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي، تمكن من السيطرة على مدينة مليتوبول. ويتم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين ومنع الاستفزازات من جانب المخابرات الأوكرانية والقوميين المتعصبين.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.