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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم لامتحانات هذا العام، ونقدم فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة.

ـ إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية.
ـ يتم تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg.
ـ يجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.
ـ تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب.
ـ يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية" الحاس بالموحد.
ـ التنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية.
ـ ضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه.
ـ يراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها.
ـ تسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء.
ـ يقوم الطالب بعد ملء الاستمارة بمراجعة بياناته وتسليمها للمدرسة.
 


خطوات


 


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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