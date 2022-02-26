شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم لامتحانات هذا العام، ونقدم فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة.

ـ إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ـ يتم تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg.

ـ يجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.

ـ تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب.

ـ يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية" الحاس بالموحد.

ـ التنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ـ ضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه.

ـ يراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها.

ـ تسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء.

ـ يقوم الطالب بعد ملء الاستمارة بمراجعة بياناته وتسليمها للمدرسة.





خطوات







