شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر صورة عن آثار القصف الروسى على العاصمة كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، صورة وفيديو لأثار القصف الصاروخي الروسي الذى أستهدف الأحياء السكنية بالعاصمة كييف، وأسفر عن إصابات عدة، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن "القوات الروسية ارتكبت جريمة حرب أخرى ضد السكان المدنيين في أوكرانيا بقصف مبنى سكني".

ومن جانبه قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني: "الوضع في كييف وضواحيها متوتر ونقوم بتصفية الجماعات التخريبية التي تسللت".

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.