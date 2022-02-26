شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات قوية تهز المنطقة الغربية من دونيتسك شرق أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجار قوي سمع في المنطقة الغربية من دونيتسك، بعد أن أصابت صواريخ روسية مباني سكنية وسط العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن "القوات الروسية ارتكبت جريمة حرب أخرى ضد السكان المدنيين في أوكرانيا بقصف مبنى سكني".

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.