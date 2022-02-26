شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ روسية تستهدف الأحياء السكنية فى العاصمة الأوكرانية كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام، أن صواريخ روسية استهدفت منذ قليل، العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى أضرار في حي جولياني بالعاصمة، في ثالث أيام العمليات العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ يوم الخميس الماضي.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.