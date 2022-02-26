شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد اليوم سير العملية التعليمية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، زيارة إلى جامعة القاهرة، وذلك لتفقد سير العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022.

وانطلق الفصل الدراسى الثانى للجامعات يوم السبت الماضى 19 فبراير، وحدد الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة 16 أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أكد أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعى فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وتركيب مطبات صناعية، وصيانة منظومة الكاميرات للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، ومراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة فى الجامعة لضمان سير وانتظام العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء الكليات والمعاهد بأهمية إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافى والفنى خلال الفصل الدراسى الثانى بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع فى مختلف المجالات لاسيما تأسيس خطاب دينى جديد وتطوير الوعي، والتى يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.