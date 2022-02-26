شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد اليوم سير العملية التعليمية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وانطلق الفصل الدراسى الثانى للجامعات يوم السبت الماضى 19 فبراير، وحدد الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة 16 أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أكد أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعى فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وتركيب مطبات صناعية، وصيانة منظومة الكاميرات للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، ومراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة فى الجامعة لضمان سير وانتظام العملية التعليمية.