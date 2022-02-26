شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تصل أسوان لتفقد المشروعات وإطلاق رابع مرحلة من مبادرة بر أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، إلى محافظة أسوان، لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية " بر أمان" ومتابعة وتفقد مشروعات وبرامج الوزارة في المحافظة.

وستبدأ فعاليات الزيارةُ بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في أجندة التنمية الوطنية تحت عنوان :" دروس مستفادة ورؤى مستقبلية"، بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر

كما ستزور الوزيرة تدريب الرائدات الاجتماعيات "حول الأضرار الاجتماعية والصحية الناجمة من تداعيات فيروس كورونا"، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي

وتطلق وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم صغار الصيادين بأسوان في تمام الساعة الرابعة عصرًا .

وتختتم فعاليات اليوم الأول من الزيارة بإجراء حوار مجتمعي حول قضايا برنامج "وعي " في قرية غرب سهيل آخر القرى المضافة من قبل رئيس الجمهورية إلى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

