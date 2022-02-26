حكم قضائي ينصف رشوان توفيق ضد ابنته.. ويرفض إلغاء التوكيلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة برفض دعوى آية رشوان توفيق التي تطالب فيها ببطلان التوكيلات الصادرة منها لوالدها.

كما قضت بقبول الدعوى الفرعية من رشوان توفيق وإلزام ابنته 893 ألف جنيه.

حاليا أقامت "آية" 3 دعاوى ضد والدها أجلت الأولى "المتعلقة ببطلان التوكيلات الصادرة منها لوالدها" إلى 25 ديسمبر، والثانية تنظر 20 ديسمبر تتعلق ببطلان عقد القسمة بين ابنتيه آية وهبة، والثالثة تنظر بجلسة 29 ديسمبر.

وكشف المحامي أنه جرت مساعي للصلح بين الفنان رشوان توفيق وابنته آية لكن باءت جميعها بالفشل حتى الآن، لكن الفنان القدير يتمنى عودة الود مع ابنته.

وكان الفنان رشوان توفيق اكتشف قبل 4 أشهر، سحب ابنته للوديعة التي وضعها باسمها في البنك على آلا تقوم بالتصرف فيها إلى بعد وفاته، وكان يعتمد عليها في الإنفاق على نفسه، وعند الرجوع إلى ابنته لجأت للقضاء لتلغي التوكيل الممنوح منها لوالدها والذي يبيح له التصرف في الأموال بالبنك.