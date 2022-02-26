شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير القديس الأنبا موسى القوى فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير الأنبا موسى القوى فى العلمين أحد الأديرة الحديثة فى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقــع علــى الطريــق الدولــى بوادى النطــرون بطريــق مدينــة العلميــن عنــد الكيلــو 110، ويبعد عن طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمسافة 25 كيلــو تقريبًا.

ويُعــد ديــر أنبــا موســى القــوي أحــد أجمــل الأديــرة التــي أُنْشِئَت حديثًــا، فالتزم الديــر بطابــع الأديــرة الأثريــة فكنائســه تحفــة معماريــة جميلــة فهــي تحمــل لمســات جماليــة مأخــوذة مــن الفــن القبطــى، ويعتبر هــو أول دير عامــر بمصــر يحمــل اســم القديــس الأنبــا موســى القــوى.

ونشر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية أبرز الكنائس التابعة للدير.

1- كنيسة الأنبا موسى القوي :

مصممــة علــى شــكل صليــب وهــي ككنائــس الديــر تظهر الطــوب الأحمــر المكحول بالمونــة البيضــاء مصــورة جمــالً رائــع الشــكل ومليئــةً بنقوش الصلبــان الجميلــة كصليــب الآلام أو المدبــب والــذي يشــير إلــى آلام الســيد المســيح أو الصليــب الالتينــي والــذي يشــير إلــى انتشــار المســيحية فــي 4 جهــات المســكونة.

وبهــا ثلاثــة مذابــح مذبــح شــفيع الديــر القديــس العظيــم الأنبــا موســى الأســود ومذبحــان آخــران ؛ المذبــح القبلــي للقديــس مارجرجــس الرومانــي والمذبــح البحــري للقديــس أبســخيرون القلينــي ؛ وتضــم الكنيســة جــزءًا مــن رفــات أنبــا موســى الأســود وجــزءًا مــن رفــات القديســين مارجرجــس والقديــس ابســخيرون القلينــي والشــهيد مارمينــا.

2-كنيسة السمائيين

كنيســة الســمائيين نــرى بهــا طــرازًا فريــدًا مــن نوعــه بالنســبة للكنائــس القديمــة فلهــا قبــة مركزيــة تشــبه الدائــرة ويحيــط بهــا 4 أنصــاف قبــاب فــي أركان الكنيســة.

3- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة

كنيســة المــلاك لهــا طــراز معمــاري هندســي أقــرب إلــى نظــام الســراديب وهــي طــراز هندســي كان مفضــلاً فــي كنائــس الصحــاري.

وبالرجــوع للوثائــق القديمة المعاصــرة للاضطهاد نجــد أن الكنائــس كانــت تبنــى فــي الســراديب تحــت الأرض ؛ وبهــا قبويــن اســطوانيين يغطيــان صحــن الكنيســة علــى هيئــة ســفينة فالســفينة تحمــل مدلــوً ل وهــي الكنيســة تحملنــا داخلهــا إلــى الســماء إلــى أن نصــل إلــى بــر الأمــان وهــو الســماء.

4-كنيسة العذراء مريم والقديس مار مرقس الرسول

هــي أكبــر الكنائــس بالديــر ، وكانــت بمذبــح واحــد لمارمرقــس الرســول وتــم تجديدهــا وتوســيعها وأضيــف لهــا مذبحــان مذبــح العــذراء مريــم ومذبــح لأنبــا كاراس والأنبــا بيشــوى.

والمذابــح الثالثــة تجمعهــا مصطبــة واحــدة ممتــدة مرتفعــة عــن الأرض بمقــدار درجــة واحــدة وبهــا حامــل أيقونــات مــن أروع مــا يكــون، بــه ملامــح للكنائــس الأثريــة القبطيــة، ونافذتــان صغيرتــان تذكراننــا بأنهمــا كانتــا تســتخدمان لمناولــة المؤمنيــن مــن الأســرار حتــى لا تخــرج المقدســات خــارج الهيــكل ومصنــوع مــن مــواد بنــاء.

جديــر بالذكــر، أن أول مــرة نــرى فيهــا حامــل أيقونــات مصنــوع مــن مــواد بنــاء كان فــي كنيســة أجيــا صوفيــا فــي مدينــة القســطنطينية والتــي بناهــا الإمبراطــور جســتنيان فــي القــرن الســادس الميــادي، الكنيســة يعلوهــا مائــدة أو مضيفــة وتســمى فــي الأديــرة بالدوكســار فالمائــدة امتــداد لوليمــة أغابــي المعروفــة منــذ عصــر الرســل حتــى اندثــرت بعــد ذلــك مــن وقــت بعيــد إلا فــي مصــر حيــث حافظــت عليهــا الأديــرة.



الدير من الخارج



دير الأنبا موسى القوى



3-2-2-الأنبا-موسي-العلمين-6-1