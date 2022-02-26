شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: استئناف الدراسة حضوريا بالكلية بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، استئناف الدراسة بالكلية حضوريا بالكلية بداية من اليوم السبت الأسبوع الثانى من انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 /2022، مشيرا إلى أن الطلاب تابعوا المحاضرات خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى أونلاين فقط.

وكان الدكتور شريف شاهين أوضح فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن السبب من جعل الدراسة أونلاين الأسبوع الأول انتشار اعمال الحفر بمحيط الكليات لإدخال المرافق وأعمال تطوير تشهدها الكلية، وبالتالى تم وضع الدراسة أونلاين هذا الأسبوع حرصا على سلامة الطلاب.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وارتفع نسب النجاح على مستوى كل الاقسام بالكلية .