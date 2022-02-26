شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى يوافق على اقتراح بوتين للمفاوضات وإحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى على اقتراح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف على "فيس بوك": "لقد وافقنا على اقتراح رئيس روسيا، وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفاوضات".

ووفقا له، فإنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة "الحياة الطبيعية"، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى.

وعلى صعيد المفاوضات، قال إيليا كيفا النائب عن حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، لقناة "112" التلفزيونية الخميس "يجب علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضى ذى خبرات ومعارف ووزن في المجتمع كى يجلس إلى الطاولة ويبحث عن حلول وسط، لأن الحرب لا جدوى منها وقد تم خسرانها، والدبابات الروسية قد دخلت كييف، ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا".

يذكرأن، قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي، موضحة أن الرئيس الأوكرانى مازال فى منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم الروسى.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى، أن خطوة العقوبات هدفها توجيه رسالة قوية إلى بوتين ردا على الهجوم، متابعة: لم نستبعد خيار إخراج روسيا من نظام سويفت.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرى أنه حان الوقت لكل قادة العالم للتنديد بالهجوم الروسى، محذرة موسكو: "استهداف الرئيس الأوكرانى زيلنسكى سيشكل "عملا مروعا".

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسى، والهجوم الروسى يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زمينى فى البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكرانى، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكرانى، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية فى مدينتى ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالى على بعد 45 و80 كلم شمالى كييف.