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اليوم.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - تشهد 17 منطقة بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب اليوم السبت، لمدة 12 ساعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن عدة مناطق (منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم – ألماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة  لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد ).

 

ويبدأ انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق 26-2-2022 حتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة. 

 

 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم ، وتقوم الشركة بتدبير سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون ارضي.

 

 

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