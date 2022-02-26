شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 63 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت، 63 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجارى، وذلك في زيادة فى معدلات الوصول للسياح البلجيك والألمان والسويسريين والهولنديين.

وكشفت رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، أن هناك رحلات قادمة من 8 دول أوروبية بعدد 60 رحلة دولية أوروبية والرحلات الداخلية تصل إلى 3 رحلات.

وأكدت كشوف الرحلات أن خلال الأسبوع تصل 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و8 رحلات من إيطاليا، و14 رحلة من ألمانيا، و12 رحلة من التشيك 16 رحلة من بولندي و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لتوانيا و3 رحلات داخلية تابعين لشركة مصر للطيران.

من جانبه قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن معدلات الوصول للسياح من جنسيات مختلفة إلى مرسى علم جيد، إلا أن بالطبع هناك تأثير من قبل الرحلات الأوكرانية بعد الهجوم الروسي.