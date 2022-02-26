شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فائدة لدمج البعد البيئى بقضايا الدولة والقوانين المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد البيئة دربا من دروب الرفاهية، لكنها أصبحت تدعم جهود الدولة في الناتج المحلى، وتصب بطريقة مباشرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك اتخذت الدولة المصرية خطوات متسارعة لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، من أجل تحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، الأمر الذى يعزز الاستثمار في البيئة، ويعمل على خلق فرص عمل، وتوفير الدخل بالتوازي مع ترشيد الطاقة، والحد من كافة مصادر التلوث، التى أثرت تؤثر بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة.

خلال هذا التقرير نرصد 13 فائدة لدمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة والقوانين المصرية: